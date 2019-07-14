ФОТО и ВИДЕО | В Швеции разбился самолет, погибли девять человек

Днем в центр тревоги поступило сообщение о крушении самолета. Позже поступило очередное, что девять человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Самолет упал в реку недалеко от Умео. Очевидцы рассказали, что слышали сильный удар, а затем увидели тонущий самолет.