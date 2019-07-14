ФОТО и ВИДЕО | В Швеции разбился самолет, погибли девять человек

Сегодня в Швеции, недалеко от городка Умео разбился одномоторный самолет, погибли девять человек, пишет Aftonbladet.
Днем в центр тревоги поступило сообщение о крушении самолета. Позже поступило очередное, что девять человек, которые находились на борту самолета, погибли.
Самолет упал в реку недалеко от Умео. Очевидцы рассказали, что слышали сильный удар, а затем увидели тонущий самолет.
#Suède - Un avion s'est écrasé dans une rivière à l'extérieur d'Umea au No de la Suède. Des témoins ont déclaré avoir entendu un crash violent et vu l'avion tomber. Les autorités ont confirmé qu'il n'y avait pas de survivants dans l'accident. Bilan actuel : 9 morts pic.twitter.com/r1rN9DOEEY— Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) July 14, 2019
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Труп женщины несколько часов просидел в очереди в поликлинике
С начала лета в Хакасии уже утонули 8 человек
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя