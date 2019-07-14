14.07.2019, 17:27

ФОТО и ВИДЕО | В Швеции разбился самолет, погибли девять человек

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AIR PLANE CRASH SWEDEN
AIR PLANE CRASH SWEDENFoto: Samuel Pettersson, TT NEWS AGENCY

Сегодня в Швеции, недалеко от городка Умео разбился одномоторный самолет, погибли девять человек, пишет Aftonbladet.

Днем в центр тревоги поступило сообщение о крушении самолета. Позже поступило очередное, что девять человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Самолет упал в реку недалеко от Умео. Очевидцы рассказали, что слышали сильный удар, а затем увидели тонущий самолет.

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