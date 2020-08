ФОТО и ВИДЕО | В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана

Волнения начались накануне вечером. Участники беспорядков поджигали салюты и петарды, кидались в полицейских брусчаткой и поджигали автомобильные шины с мусором. Были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы. В районах, где проходили столкновения, также сгорело несколько автомобилей; полиция пока не подтвердила, связаны ли эти инциденты с беспорядками.

Как передает телеканал, на место происшествия приезжал имам, пытаясь успокоить людей. Ситуация стабилизировалась к 3:00 (4:00 мск). Со ссылкой на представителя полиции SVT сообщает, что в результате были задержаны или арестованы 10–20 человек. Несколько полицейских легко ранены, информации о пострадавших среди населения нет.

Шведский уличным художник Дэн Пак ранее собирался провести в городе антиисламскую акцию, во время которой планировалось сжечь Коран, завернутый в бекон. Административный суд Мальмё отказал в проведении акции из соображений безопасности. В итоге ее все равно организовали члены датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс». Сожжение Корана они сняли на видео, которое распространили в соцсетях, что и привело к беспорядкам.

SVT уточняет, что в Мальмё также прошла несанкционированная демонстрация, участники которой пнули Коран. После этого шесть человек были арестованы за подстрекательство к межнациональной розни. За сожжение священной для мусульман книги, по данным канала, пока никто не арестован.

Massive police presence in #Malmo, #Sweden, after “Stram kurs” a Danish group burned the Quran in public on the street causing riots. pic.twitter.com/nhZS3VNxmP