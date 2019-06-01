ФОТО и ВИДЕО | В России взлетел на воздух оборонный завод, люди боятся радиации

Информация о пострадавших пока не поступала, передает "Спектр".

”По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ „Кристалл” в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются”, — сказал собеседник агентства.

”Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода „Кристалл”. Данные о пострадавших уточняются”, — пояснил собеседник информагентства источник, в здании начался пожар.

Жители Дзержинска запаниковали. В соцсетях прошел слух, что на предприятии производится ядерное оружие. Люди боятся радиации, пишет "Утро".

"ПОШЕЛ ЗАПАХ ПО ДЗЕРЖИНСКУ, ОН ОПАСЕН?? НА УЛИЦУ ВЫХОДИТЬ МОЖНО???" "В Чернобыле так же говорили – угрозы для населения нет. Опомнились только когда у людей кожа отслаиваться начала", – пишут напуганные жители в группе "Подслушано Дзержинск" ВКонтакте.

Тем временем в оперативном штабе местных жителей призывают не поддаваться панике. Никаких "ядерных снарядов" на заводе не производится, радиация городу не грозит.

"Это слухи, не верьте. Радиации нет, снарядов таких нет, людей просто пугают", – приводит телеграм-канал "неДума" слова спасателя.