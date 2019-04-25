ФОТО и ВИДЕО: В Риге закрыли Деглавский мост — образовались огромные пробки

Утром в четверг, 25 апреля, в Риге был закрыт Деглавский мост, и столица перешла в "режим пробок". Как показывает карта дорожных заторов на Balticmaps.eu, автоводителям следует учитывать, что на Земитанском мосту придется стоять более семи минут (вместо минуты в обычном режиме), писал утром rus.delfi.lv.
Пробка образовалась и на ул. Пиедруяс — от ул. Кайбалас до ул. Вестиенас. Этот участок "украдет" у водителей еще порядка семи минут.
Намного дольше времени, чем обычно, займет поездка по улицам Виеталвас, Вестиенас, Вайдавас, Кастранес, Иерикю и Матиса. Затруднено движение транспорта и на ул. Браслас.
Самые крупные пробки традиционно на улицах Баускас, Буллю, Мукусалас, Виенибас гатве и Вантовом мосту.
Муниципальное предприятие Rīgas satiksme призывает автоводителей оставлять машины на окраинах Риги и добираться до центра на общественном транспорте.
Латвийский портал Delfi отправился на улицы Риги, чтобы своими глазами оценить ситуацию с движением транспорта в городе.
Рижская дума: все опоры Деглавского моста стабильны и безопасны
Департамент сообщения Рижской думы проверил качество бетона внутри наиболее критичной опоры Деглавского моста и проверка свидетельствует о том, что опора соответствует требованиям безопасности, передает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.
Представитель департамента Уна Ахуна-Озола указала, что департамент до этого проверил и другие опоры, которые оказались в порядке. Результаты проверки дума сегодня передаст в Государственной бюро по надзору за строительством.
Если бюро удовлетворят результаты, то дума надеется, что сообщение через мост будет восстановлено в кратчайшие сроки с прежним ограничением в 30 тонн.