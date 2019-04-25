25.04.2019, 15:00

ФОТО и ВИДЕО: В Риге закрыли Деглавский мост — образовались огромные пробки

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rus.DELFI.lv
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ФОТО и ВИДЕО: В Риге закрыли Деглавский мост — образовались огромные пробки
Foto: rus.DELFI.lv

В четверг, 25 апреля, в 5 часов утра было блокировано движение транспорта по путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту). На улицах при подъезде к мосту дежурит полиция, сообщает rus.delfi.lv.

Мост решено было закрыть не только для автомашин и общественного транспорта, но и для оперативного транспорта. Ограничения не распространяются на пешеходов и велосипедистов.

По словам начальника Государственной Интса Кюзиса, мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (ГБКС) документы. Они необходимы, чтобы эксперты бюро могли убедиться в безопасности путепровода.

Из-за блокирования движения по мосту накануне было решено закрыть 11-й троллейбусный маршрут. В основном общественный транспорт, ходивший по Деглавскому мосту, будет пущен по ул. Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю и Земитанскому мосту по ул. Чака в направлении центра, уточняет агентство LETA.

Как сообщалось, ГБКС, проводя контроль строительных работ, обнаружило повреждения несущих конструкций Деглавского моста. Во вторник министр внутренних дел издал распоряжение закрыть мост для движения. Самоуправление продолжает настаивать, что мост безопасен, и считает решение министра политическим.

Как уже ранее писал латвийский портал Delfi, вице-мэр Риги Вадим Баранник сообщил, что он подал в бюро новые расчеты проектировщиков, которые свидетельствуют о том, что мост можно не закрывать. Однако они не убедили бюро. Он подчеркнул, что Рижское Строительное управление признало мост безопасным для движения транспорта.

Представитель ГБКС Марис Демме сообщил, что необходимо проверить наиболее разрушенную опору моста и укрепить ее. Тогда мост может быть открыт. Бюро пока не получило новый строительный проект.

В Риге образовались огромные пробки: какие улицы наиболее "медленные"

Утром в четверг, 25 апреля, в Риге был закрыт Деглавский мост, и столица перешла в "режим пробок". Как показывает карта дорожных заторов на Balticmaps.eu, автоводителям следует учитывать, что на Земитанском мосту придется стоять более семи минут (вместо минуты в обычном режиме), писал утром rus.delfi.lv.

Пробка образовалась и на ул. Пиедруяс — от ул. Кайбалас до ул. Вестиенас. Этот участок "украдет" у водителей еще порядка семи минут.

Намного дольше времени, чем обычно, займет поездка по улицам Виеталвас, Вестиенас, Вайдавас, Кастранес, Иерикю и Матиса. Затруднено движение транспорта и на ул. Браслас.


Самые крупные пробки традиционно на улицах Баускас, Буллю, Мукусалас, Виенибас гатве и Вантовом мосту.

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme призывает автоводителей оставлять машины на окраинах Риги и добираться до центра на общественном транспорте.

Латвийский портал Delfi отправился на улицы Риги, чтобы своими глазами оценить ситуацию с движением транспорта в городе.

Рижская дума: все опоры Деглавского моста стабильны и безопасны

Департамент сообщения Рижской думы проверил качество бетона внутри наиболее критичной опоры Деглавского моста и проверка свидетельствует о том, что опора соответствует требованиям безопасности, передает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.

Представитель департамента Уна Ахуна-Озола указала, что департамент до этого проверил и другие опоры, которые оказались в порядке. Результаты проверки дума сегодня передаст в Государственной бюро по надзору за строительством.

Если бюро удовлетворят результаты, то дума надеется, что сообщение через мост будет восстановлено в кратчайшие сроки с прежним ограничением в 30 тонн.

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