ФОТО и ВИДЕО: В Риге закрыли Деглавский мост — образовались огромные пробки

Мост решено было закрыть не только для автомашин и общественного транспорта, но и для оперативного транспорта. Ограничения не распространяются на пешеходов и велосипедистов.

По словам начальника Государственной Интса Кюзиса, мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (ГБКС) документы. Они необходимы, чтобы эксперты бюро могли убедиться в безопасности путепровода.

Из-за блокирования движения по мосту накануне было решено закрыть 11-й троллейбусный маршрут. В основном общественный транспорт, ходивший по Деглавскому мосту, будет пущен по ул. Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю и Земитанскому мосту по ул. Чака в направлении центра, уточняет агентство LETA.

Как сообщалось, ГБКС, проводя контроль строительных работ, обнаружило повреждения несущих конструкций Деглавского моста. Во вторник министр внутренних дел издал распоряжение закрыть мост для движения. Самоуправление продолжает настаивать, что мост безопасен, и считает решение министра политическим.

Как уже ранее писал латвийский портал Delfi, вице-мэр Риги Вадим Баранник сообщил, что он подал в бюро новые расчеты проектировщиков, которые свидетельствуют о том, что мост можно не закрывать. Однако они не убедили бюро. Он подчеркнул, что Рижское Строительное управление признало мост безопасным для движения транспорта.

Представитель ГБКС Марис Демме сообщил, что необходимо проверить наиболее разрушенную опору моста и укрепить ее. Тогда мост может быть открыт. Бюро пока не получило новый строительный проект.

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