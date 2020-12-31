ФОТО И ВИДЕО | В Риге взорвался и частично обрушился жилой дом. Один человек погиб, шестеро пострадали. Взрыв не связан с природным газом

В ночь на 31 декабря в Риге, в расположенном по адресу Мелнсила, 2 трехэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро получили ранения.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место происшествия в 1.22. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.
Представитель VUGD Агрита Витола сообщила Delfi, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горели конструкции крыши. Пять человек были эвакуированы.
Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила Delfi, что на месте работали семь бригад скорой, а также врачи-реаниматологи.
Букша отметила, что медицинская помощь потребовалась шестерым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.
На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.
Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что из-за взрыва сначала было перекрыто движение на участках улиц Мелнсила, Лапу, Лермонтова и Эрнестинес. Участок улицы Мелнсила от ул. Лермонтова до ул. Эрнестинес, где ходит общественный транспорт, может оставаться закрытым еще долгое время — до ликвидации последствий аварии.
Пожарные подозревают, что взрыв мог быть связан с газом. С связи с происшествием начат уголовный процесс.
Как сообщил в Twitter председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, здание, в котором произошел взрыв, является собственностью самоуправления. Люди, оставшиеся без крова в результате аварии, будут размещены в гостиницах.
Авария произошла во время комендантского часа, объявленного из-за Covid-19, в то время, когда жители должны находиться по месту жительства. Поэтому сотрудники полиции усиленно патрулировали территорию, и люди на улицах обязаны были предоставлять заполненные заявления о причинах, почему они находятся не по месту жительства.
Во второй половине дня газотранспортная компания Gaso сообщила, что произошедший взрыв не был связан с природным газом.
В сообщении Gaso отмечается, что в доме была газифицирована только одна квартира, которая находится в части здания, не пострадавшей от взрыва. Обследовавшие газопроводы специалисты Gaso пришли к заключению, что трубы не повреждены, их техническое состояние оценивается как нормальное.
"Взрыв не связан с природным газом. Причину взрыва установит следствие", — сообщила Gaso.
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