12.12.2020, 17:13

ФОТО и ВИДЕО | В Риге протестовали против коронавирусных ограничений. Один человек напал на полицейского

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11. novembra krastmalā notiek protests pret Covid-19 ierobežojumiem - 44 Foto: DELFI

12 декабря в Риге на Набережной 11 ноября прошла акция протеста против ограничений, связанных с распространением Covid-19. В мероприятии приняло участие значительно больше людей, чем предусматривают принятые в связи с чрезвычайной ситуацией в стране правила.

Во время акции протеста задержали несколько человек. Во время задержания некоторые протестующие препятствовали движению полицейских машин, а также призывали сопротивляться представителям закона.

Как отметили в пресс-центр Госполиции, в ходе протестного мероприятия было совершено нападение на полицейского, получившего телесные повреждения. Нападавший задержан, против него начат уголовный процесс.

Также полиция задержала нескольких человек за другие нарушения.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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