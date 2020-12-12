ФОТО и ВИДЕО | В Риге протестовали против коронавирусных ограничений. Один человек напал на полицейского

12 декабря в Риге на Набережной 11 ноября прошла акция протеста против ограничений, связанных с распространением Covid-19. В мероприятии приняло участие значительно больше людей, чем предусматривают принятые в связи с чрезвычайной ситуацией в стране правила.
Во время акции протеста задержали несколько человек. Во время задержания некоторые протестующие препятствовали движению полицейских машин, а также призывали сопротивляться представителям закона.
Как отметили в пресс-центр Госполиции, в ходе протестного мероприятия было совершено нападение на полицейского, получившего телесные повреждения. Нападавший задержан, против него начат уголовный процесс.
Также полиция задержала нескольких человек за другие нарушения.
Смотрите фото и видео!
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Врожденная защита от COVID-19 - вот кому из людей она досталась
Откуда в затонувшем пароме "Эстония" взялась пробоина?
Кабаева в силуэтном платье-сорочке до щиколотки появилась на фото
Легенды MMA в Вегасе. Не пропустите турнир UFC 256 на «UFC ТВ»