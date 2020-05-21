ФОТО И ВИДЕО | В Риге по вине пьяного водителя троллейбус врезался в дом и пробил в стене дыру

Представитель Госполиции Лина Кальке рассказала порталу Delfi, что уголовный дело возбуждено статье, предусматривающей ответственность за вождение в пьяном виде, повлекшее за собой чью-то смерть или тяжкие телесные повреждения. За это можно получить от трех до десяти лет тюремного заключения. Кроме того, водителя могут лишить права управлять автомобилем на срок до десяти лет.

В среду, в 17:25 на перекрестке улиц Прушу и Булту в Риге столкнулись троллейбус и легковая машина. В результате троллейбус съехал с дороги и пробил в доме дыру диаметром около 2 метров.

Пострадали семь человек, один отказался от госпитализации, шестеро находятся в больнице.

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