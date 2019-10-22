22.10.2019, 14:42

ФОТО и ВИДЕО | В Осло мужчина на угнанной скорой сбил несколько человек


РИА "Новости"
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Oslo
OsloFoto: Stian Lysberg Solum, AP

Неизвестный мужчина во вторник вечером угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем нескольких человек в районе Турсхов в Осло, сообщает NRK.

По данным телерадиокомпании, полиция произвела несколько выстрелов по "скорой", чтобы остановить автомобиль.

"Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен", — говорится в официальном сообщении полиции Осло в Twitter.

Среди пострадавших в результате наезда — ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента. По данным NRK, он госпитализирован.

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