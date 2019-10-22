ФОТО и ВИДЕО | В Осло мужчина на угнанной скорой сбил несколько человек

По данным телерадиокомпании, полиция произвела несколько выстрелов по "скорой", чтобы остановить автомобиль.

"Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен", — говорится в официальном сообщении полиции Осло в Twitter.

Среди пострадавших в результате наезда — ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента. По данным NRK, он госпитализирован.

