ФОТО и ВИДЕО: В Москве простились с Владимиром Этушем

Среди тех, кто пришел проститься с Этушем, были поклонники его творчества, друзья и коллеги — Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Валерий Гаркалин, Эммануил Виторган, Александр Олешко, Анатолий Белый и многие другие.

После церемонии прощания артиста кремируют, похоронят на Новодевичьем кладбище 13 марта.

Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года.

После неудачной попытки поступить в ГИТИС Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В последних числах сентября 1941 года записался добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. Воевал в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен и получил 2-ю группу инвалидности.

В 1945 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Б.В.Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова.

Позднее в 1958 году стал художественным руководителем актёрского курса, выпускниками которого были Александр Збруев, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие.