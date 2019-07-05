05.07.2019, 17:17

ФОТО и ВИДЕО: В Москве произошел взрыв у торгового центра

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: В Москве произошел взрыв у торгового центра
msk_today/vk.com

Пожарные в пятницу вечером сбили открытый огонь на газовой заправке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В пиковый момент пожара в небо взметнулся 20-метровый факел, пришлось эвакуировать близлежащий ТЦ "Новомосковский". Горели два резервуара с газом и две бытовки.

"Открытое горение сбито", - сказал собеседник агентства. Сейчас продолжается так называемая проливка, когда пожарные заливают место водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе федерального МЧС, пострадали, предварительно, два человека.

Пожар тушит крупная группировка – 114 человек при 33 единицах техники.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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