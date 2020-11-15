ФОТО и ВИДЕО | В Минске задержано более 700 человек. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты(179)
Акцию протеста 15 ноября в Минске посвятили памяти погибшего Романа Бондаренко, передает Meduza.
Акцию протеста 15 ноября в Минске посвятили памяти погибшего Романа Бондаренко, передает Meduza.
Почтить память Бондаренко на ”Площадь” пришли тысячи минчан. В МВД заявили, что мужчина получил травмы во время бытового конфликта. Протестующие решили посвятить погибшему традиционную воскресную протестную акцию — ее назвали ”Я выхожу”.
Утром в центр Минска въехали водометы, станции метро закрыли. Еще до начала акции центр города заняли автозаки и техника с колючей проволокой. Начались перебои в работе мобильного интернета. Около 12 часов — на это время была назначена акция — начались задержания.
На ”Площади перемен” собралось несколько тысяч человек, там шло противостояние с силовиками. Главной точкой минского протеста 15 ноября стала именно ”Площадь”. Силовики применили против собравшихся там светошумовые гранаты — также против протестующих 15 ноября применяли слезоточивый газ.
По данным DW, общее число задержанных на сегодняшних протестах в Беларуси превышает 700 человек.
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