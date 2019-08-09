ФОТО и ВИДЕО | В латвийском лесу нашли останки 66 советских солдат: считалось, что они похоронены на кладбище

308-я стрелковая Латышская Краснознаменная дивизия была создана в 1944 году, когда наступающие советские войска снова вошли на территорию Латвии. В дивизию призывали жителей Латвии, которые находились на территории, контролируемой Советской Армией. В марте 1945 года дивизия принимала участие в боях в Курземе, где ей противостояли как немецкие части, так и подразделения латышского легиона.
Останки 66 солдат были обнаружены в труднодоступном месте — в лесу, примерно в 200 метрах от бывшего дома лесника "Guļauces", заявил Эшмитс.
В 1950-х годах началось перезахоронение останков солдат на специально обустроенных братских кладбищах. Однако реальность нередко отличалась от того, что было указано в документах.
Около 80% имен найденных около дома "Guļauces" солдат можно найти на могильных плитах братского кладбища Тушки в Блиденской волости. "На самом деле, ни один из этих солдат там не похоронен", — отметил Эшмитс.
Останки солдат, скорее всего, будут перезахоронены на кладбище в Тушки — там, где они официально должны были находиться. По словам Эшмитса, точно идентифицировать останки конкретных людей невозможно. "Мы очень, очень часто видим, что солдат Красной Армии никто не перезахоронил на кладбище", — добавил он.
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