ФОТО и ВИДЕО: В Латвии открытым пламенем полыхал магазин Depo

Сообщение о возгорании на ул. Стацияс,31 поступило на пульт дежурного в 02.41. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 13 500 квадратных метров. Произошел обвал стен. Из находящихся рядом домов эвакуировали жителей. Полиция ограничила движение вблизи места ЧП.

Несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) продолжают работать на месте происшествия. Как отмечают в ГПСС, в спасательных работах участовали 34 пожарных. К работам по ликвидации пожара привлечены 8 автоцистерн и 3 автолестницы.

Также на ул. Стацияс прибыли и представители SIA DEPO DIY, которые оказывают помощь ответственным службам.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Госполиции сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс в соответствии с главой 18 Уголовного закона — преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.

Также с целью предотвращения утечки химических веществ в реку Резекне установлены девять абсорбционных бонов.

Представители Государственной службы окружающей среды в интервью Латвийскому радио признали, что служба обеспокоена попаданием оставшейся после тушения пожара воды в дождевую канализацию и оттуда — в реку Резекне. Сейчас ведется поиск решений этого вопроса.