ФОТО И ВИДЕО | В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 167 человек — все погибли

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета. Авиалайнер вылетел из аэропорта в 04.12 (по эстонскому времени).
В 11 часов дня президент авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что воздушное судно было исправно. "Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", — сказал он на встрече с журналистами. По его словам, 6 января этого года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом и все было впорядке.
Один из пилотов МАУ (захотел остаться анонимным) в интервью изданию "Обозреватель" полностью опроверг версию о технической неисправности. По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит. Эксперт по вопросам авиации Влад Любин не исключил, что причиной катастрофы могла быть ракета.
Посольство Украины в Тегеране исправило свое сообщение, выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Первоначально в нем говорилось, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет, пишет "Медуза".
Как сообщается в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после крушения самолета. Также будет проведена проверка летной пригодности самолетов всей гражданской авиации Украины.
Место крушения:
Фото:
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