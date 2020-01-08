08.01.2020, 07:30

ФОТО И ВИДЕО | В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 167 человек — все погибли

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Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и экипаж погибли.

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.

Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. По сообщению украинской авиакомпании, все пассажиры и девять членов экипажа погибли. Столько точно было на борту — неизвестно. Называются разные цифры — от 167 до 179.

После стало известно, что двое пассажиров рейса Тегеран-Киев не сели на самолет перед крушением, заявили в СНБО Украины. Это не граждане Украины. Всего на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, в самолет сели 167 человек. Плюс 9 членов экипажа, по информации на 12:50, всего на борту было 176 человек, сообщает "Медуза".

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По нынешней информации, на борту было 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 2 пассажира и 9 членов экипажа (список ЗДЕСЬ), 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.

Причина

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем, передает DW.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета. Авиалайнер вылетел из аэропорта в 04.12 (по эстонскому времени).

В 11 часов дня президент авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что воздушное судно было исправно. "Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", — сказал он на встрече с журналистами. По его словам, 6 января этого года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом и все было впорядке.

Один из пилотов МАУ (захотел остаться анонимным) в интервью изданию "Обозреватель" полностью опроверг версию о технической неисправности. По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит. Эксперт по вопросам авиации Влад Любин не исключил, что причиной катастрофы могла быть ракета.

Посольство Украины в Тегеране исправило свое сообщение, выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Первоначально в нем говорилось, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет, пишет "Медуза".

Как сообщается в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после крушения самолета. Также будет проведена проверка летной пригодности самолетов всей гражданской авиации Украины.

Место крушения:

Фото:

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