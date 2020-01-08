ФОТО И ВИДЕО | В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 167 человек — все погибли

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.

Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. По сообщению украинской авиакомпании, все пассажиры и девять членов экипажа погибли. Столько точно было на борту — неизвестно. Называются разные цифры — от 167 до 179.

После стало известно, что двое пассажиров рейса Тегеран-Киев не сели на самолет перед крушением, заявили в СНБО Украины. Это не граждане Украины. Всего на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, в самолет сели 167 человек. Плюс 9 членов экипажа, по информации на 12:50, всего на борту было 176 человек, сообщает "Медуза".

По нынешней информации, на борту было 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 2 пассажира и 9 членов экипажа (список ЗДЕСЬ), 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.

Причина

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем, передает DW.