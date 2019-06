ФОТО и ВИДЕО | В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов, передает ТАСС. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.

Информация о возможных жертвах пока не приводится.

A closer look at the flames. Crews are still working to put out flames. This is a 3 alarm fire. No injuries reported so far. @phl17 #fire #philadelphia #philly pic.twitter.com/1uuSrBXW6b