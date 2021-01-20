ФОТО И ВИДЕО | В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания, есть погибшие
В центре Мадрида произошел взрыв. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Сообщается о трех погибших.
В центре Мадрида произошел взрыв. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Сообщается о трех погибших.
Взрыв произошел в многоэтажном здании, принадлежащем религиозной организации и вплотную примыкающем к дому престарелых; само здание в результате инцидента частично обрушилось.
Причины произошедшего пока не ясны. Издание Eli Diario пишет, что вероятнее всего взорвался бытовой газ.
Агентство EFE сообщило, что число жертв взрыва возросло до трех. Число пострадавших уточняется.
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