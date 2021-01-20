20.01.2021, 17:04

ФОТО И ВИДЕО | В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания, есть погибшие

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ФОТО И ВИДЕО | В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания, есть погибшие
Reuters

В центре Мадрида произошел взрыв. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, пишет "Медза".

Взрыв произошел в многоэтажном здании, принадлежащем религиозной организации и вплотную примыкающем к дому престарелых; само здание в результате инцидента частично обрушилось. Как отмечается, в доме престарелых никто не пострадал.

Причины произошедшего пока не ясны. Издание Eli Diario пишет, что вероятнее всего взорвался бытовой газ.

Как пишет ТАСС, СМИ сообщают о четырех погибших. О трех жертвах информировало агентство EFE, о четырех — газета El Comercio. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали не менее 8 человек.

Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Причиной происшествия могла стать утечка газа, сообщил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

На фото- и видеоматериалах в социальных сетях и в СМИ запечатлены масштабы разрушений сразу после взрыва. На кадрах видно, что по улице разлетелись фрагменты дома, автомобили на близлежащих улицах повреждены, от места взрыва поднимается столб дыма.

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