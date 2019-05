ФОТО и ВИДЕО: В центре Лиона во Франции произошел взрыв, есть раненые

Как пишет AFP со ссылкой на прокуратуру, вероятно, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, за две минуты до взрыва на месте происшествия оставил сумку человек на велосипеде. Полиция разыскивает подозреваемого лет 30-35, передает BFMTV.

В прокуратуре заявили о начале уголовного расследования о терроризме. Ранее стало известно, что начато расследование о покушении на убийство.

#Breaking: Just in - Reports now of up to 10 people injured and whom 2 in critical condition, after a IED explosion at the "Victor-Hugo" street in #Lyon in #France, police concerned now of all surrounding streets for investigation. pic.twitter.com/gs39EvYpaA