ФОТО и ВИДЕО: В Будапеште со дна Дуная подняли затонувший туристический катер и обнаружили тела погибших

Перед тем, как поднять катер на поверхность, его осмотрели водолазы на наличие трупов. В итоге были найдены тела утонувших туристов, сообщает BBC.

Как ранее сообщал РБК, всего на борту прогулочного катера были 33 пассажира и два члена экипажа. На катере были туристы из Южной Кореи. ЧП произошло у моста Маргит в столице Венгрии. Столкнулись два прогулочных судна, одно из них затонуло.

Круизное судно Viking Sigyn врезалось в катер Hableányi 29 мая вечером. 64-летний капитан-украинец судна Viking Sigyn был задержан по подозрению в причинении массовых смертей в результате небрежности при движении на воде.