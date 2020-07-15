ФОТО и ВИДЕО | В Белоруссии прошли протесты: ЦИК отказался допустить к выборам президента самых серьезных соперников Лукашенко

Как сообщает ”Радио Свобода”, в Минске люди начали стихийно собираться в различных местах. По проспекту Независимости начала движение колонна из нескольких сотен человек. Автомобилисты сигналят протестующим. Милиция частично перекрыла проспект и начала задержания.

У Менску перакрылі пр.Незалежнасці.

Шмат людзей рухаецца ў бок пл. Якуба Коласа. pic.twitter.com/W1FbvaN6Vh — Белсат TV (@Belsat_TV) July 14, 2020

Кроме Минска, акции протеста также проходят в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Молодечно и других городах Белорусии. В них участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек, пишет Tut.by.

По последним данным белорусского правозащитного центра ”Весна”, по всей стране задержаны около 190 человек, большинство из них в Минске. Среди задержанных есть журналисты. Некоторые протестующие вступали в столкновения с ОМОНом.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На них зарегистрировали пятерых кандидатов. В том числе действующего президента Александра Лукашенко и Светлану Тихановскую — жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского, арестованного по делу о насилии в отношении сотрудников милиции.

Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, которых ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты, считались наиболее серьезными соперниками Лукашенко. Цепкало отказали после того, как ЦИК забраковал большую часть подписей в его поддержку. Бабарико получил отказ под предлогом незадекларированной собственности в офшорах.

Бабарико, как и Тихановский, находится под стражей. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Также арестован его сын, ему предъявлено обвинение в уклонении от налогов.