31.07.2020, 10:21
ФОТО и ВИДЕО | В Белоруссии прошел самый массовый митинг за 10 лет — на него вышли 60 тысяч человек(1)
По меньшей мере 63 тысячи человек пришли 30 июля на санкционированный митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает "Медуза" со ссылкой на правозащитный центр ”Весна”.
Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь
Как проходит Курбан-байрам-2020 в России
«Алмазные дожди» на Нептуне: ученые поставили точку над "i"
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова