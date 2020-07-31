31.07.2020, 10:21

ФОТО и ВИДЕО | В Белоруссии прошел самый массовый митинг за 10 лет — на него вышли 60 тысяч человек

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По меньшей мере 63 тысячи человек пришли 30 июля на санкционированный митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает "Медуза" со ссылкой на правозащитный центр ”Весна”.

Это одна из самых массовых акций протеста в истории современной Белоруссии и самый крупный митинг за 10 лет.

Светлану Тихановскую считают главной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, намеченных на 9 августа.

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