ФОТО И ВИДЕО | В Беларуси проводят "Марш народного трибунала". Задержания проходят в Минске и других городах

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками".

Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря, передает DW.

”Интерфакс” утром сообщил, что в Минск стягивается спецтехника.

С 13.30 по местному времени из столицы Беларуси стали поступать сообщения о задержаниях.

На улицах Филатова и Народная в Минске задержаны не менее 10 человек. Между тем Onliner сообщает о разгоне протестующих в районе Золотой Горки. По словам читателей, там колонну примерно из пятидесяти человек разогнали выскочившие из микроавтобусов силовики, несколько человек были задержаны. Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам, после этого девушку увели машину.

О задержании нескольких человек в Минске сообщила информагентству "Интерфакс-Запад" и официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По данным на 14.40 на акциях протеста в Беларуси задержали больше 20 человек. Об этом сообщает правозащитный центр ”Весна”. В списках правозащитников числится 21 человек. 18 задержаний произведено в Минске, еще по одному в Гродно, Борисове и Солигорске. Отмечается, что список продолжает дополняться.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, по состоянию на 17.20 местного времени в Минске было задержано Около 100 человек.

В районе Золотой Горки случился разгон. По словам читателей, колонну примерно из пятидесяти человек разогнали силовики, которые выскочили из микроавтобусов. Как минимум несколько человек были задержаны.



Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам pic.twitter.com/NE2l73XzGa — Onliner (@OnlinerBY) December 20, 2020





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