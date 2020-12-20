20.12.2020, 11:27

ФОТО И ВИДЕО | В Беларуси проводят "Марш народного трибунала". В Минске начались задержания

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Дополнено в 13.45
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Minsk 23.08.2020
Minsk 23.08.2020Foto: Erikorrespondent

В городах Беларуси в воскресенье проходит "Марш народного трибунала". Ожидается, что акция снова будет децентрализованной, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками".

Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря, передает DW.

”Интерфакс” утром сообщил, что в Минск стягивается спецтехника.

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С 13.30 по местному времени из столицы Беларуси стали поступать сообщения о задержаниях.

На улицах Филатова и Народная в Минске задержаны не менее 10 человек. Между тем Onliner сообщает о разгоне протестующих в районе Золотой Горки. По словам читателей, там колонну примерно из пятидесяти человек разогнали выскочившие из микроавтобусов силовики, несколько человек были задержаны. Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам, после этого девушку увели машину.

О задержании нескольких человек в Минске сообщила информагентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.


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