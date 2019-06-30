ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на демаркационной линии
Президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки на демаркационной линии. В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР.
Президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки на демаркационной линии. В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Лидеры двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга. В ходе встречи, уже третьей между ними, Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи.
О возможности новой встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп сообщил только накануне в ходе саммита стран "большой двадцатки" в Осаке. Перед встречей он вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином осмотрел наблюдательный пост на северной окраине южнокорейского сектора демилитаризованной зоны. Американские и южнокорейские телеканалы передали кадры, на которых видно, как Трамп и Мун осматривают границу и слушают пояснения военных.
Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке. "Мы с вами до конца", - подчеркнул он.
US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU— CNN (@CNN) June 30, 2019
Пожать друг другу руки
Ранее Трамп заявил, что с большой радостью ждет новой встречи с Ким Чен Ыном, с которым у него, по его собственным словам, установилась "определенная химия отношений". В то же время американский президент сказал, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове и поэтому запланировал лишь короткую встречу с Кимом.
"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом. "Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.
Со своей стороны Мун Чжэ Ин констатировал, что "мир требует большего мужества, чем напряженность", и подчеркнул, что "постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Воскресший» Цапок оказался не простым человеком
Когда Ромарио выигрывал ЧМ, его нынешняя подруга ещё не родилась
«Если мы будем играть в свой баскетбол, то одолеем Беларусь»
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать