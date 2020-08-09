ФОТО и ВИДЕО | Стычки с ОМОНом, гранаты и водомет, Тихановская просит остановить насилие, и другие подробности выборов в Республике Беларусь

2.40

26-й избирательный участок. Копище. Тут Светлана Тихановская набрала 90%

26 избирательный участок, Копище. У Тихановской 90%.

Комиссия просто посчитала честно голоса. Это так просто и легко.

Сейчас они герои. pic.twitter.com/8cao9XzidM — Olya ❌ Guseva (@GusevaOlyaa) August 9, 2020

2.20

TUT.BY пишет, что на седьмой этаж одного из жилых домов в Минске залетела газовая граната. К счастью, в квартире никого не было, однако газ распространился по зданию.

2.18

Тем временем по официальной версии МВД ситуация в Минске контролируема. Сотрудники милиции, по словам пресс-секретаря Ольги Чемодановой, "были вынуждены применить специальные средства" — спецтехнику и шумовые гранаты.

2.15

В третьем часу ночи протесты в Минске и не думают затихать. Вот так город выглядит с высоты многоэтажного дома.



1.55

"Новая газета" показывает кадры из Бреста. Там против протестующих применили газ и светошумовые гранаты.

Брест. Вечером 9 августа на пересечении улиц Советская и Машерова собралось около 5 тысяч человек. По словам лидера группы «Дай Дорогу!» Юрия Стыльского, правоохранители применили газ и светошумовые гранаты против протестующих. Они защищались столами и стульями из магазина. pic.twitter.com/Lu9mmI5HCK — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 9, 2020

1.40

50-тысячный город Кобрин. ОМОН опустил щиты, жители обнимаются с силовиками.

Видео из Кобрина. ОМОН опустил щиты. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками!

МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ! pic.twitter.com/GM5wjZxWim — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020



1.35

Правозащитный центр “Вясна” посчитал задержанных: на данный момент, по их сведениям, — 47 человек. В регионах — 119.

Отдельно “Вясна” указывает, что еще с 8 августа нет связи с семью жителями Минска и двумя жителями регионов.

1.30

Противостояние жителей столицы и ОМОНа перекинулось на окраины Минска.

Столкновения с ОМОНом начались даже на окраинах Минска! Уручье, улица Гинтовта. Рядом с Новой Боровой. pic.twitter.com/wEBjS6h7qj — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

1.25

Вот как выглядит столица Республики Беларусь прямо сейчас.

Выборы президента Республики Беларусь Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Минск Фото: Радио Свобода

Минск Фото: Tut.vy

1.20

Портал Nexta выкладывает фотографии раненых резиновыми пулями протестующих.

GRAPHIC WARNING

Пацярпелы ў Менску, на скрыжаваньні праспэкту Машэрава і вуліцы Ціміразева. pic.twitter.com/fwlDeiVkAW — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

1.12

Корреспондент "Медузы" видит несколько тысяч протестующих, которые идут по улицу Романовская Слобода. Водители, заметив колонну, включают "Перемен!" ОМОН же продолжает отвечать резиновыми пулями.

00.57

Светлана Тихановская через издание TUT.BY обратилась к протестующим и силовикам.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они — часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать".

00.52

Против протестующих применяют водомет. Корреспондент BBC утверждает, что это впервые в истории Беларуси.

Ранее

Фрагмент разгона людей в районе стеллы #минск pic.twitter.com/FKuI0VRcBo

— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020



00.50

В Минске автозак въехал в толпу протестующих

Вот так автозак въезжал в толпу. pic.twitter.com/MrQDb1fsso — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020



00.35

Что происходит в Минске в ночь с воскресенья на понедельник? Примерно вот это.



00.30

В Риге подсчитаны голоса. У Александра Лукашенко 28,4%, у Светланы Тихановской 65,3%. Третье место у кандидата "Против всех", чуть больше 3%.

00.20

В Бресте протестующие выходят на улицы



00.17

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сказала ТАСС, что сейчас проводится заседание оперативного штаба в связи с протестами.

"Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление".

О событиях в Минске и других городах ниже.

00.16

Подоспели официальные данные по явке. РИА Новости со ссылкой на ЦИК говорит, что на 20:00 она составила 84,05%.

Лидером стала Брестская область — там проголосовали 91,97% избирателей. В Минске — 66,10%.

Главное на 00:00

Обобщим, что произошло за последние два часа.

Самое главное — протестующие вышли в центр города. Милиция начала разгон.

В ход, по разным данным, идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

В центре Минска автозак наехал на 30-летнего мужчину. Когда на место приехала скорая, его голова была в крови.

Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков.

Тихановская выступила на пресс-конференции. Она сказала: “Мы победили, потому что мы победили свой страх”. Лукашенко никаких заявлений не делал.

Штаб Тихановской считает, что Беларусь проголосовала за их кандидата. Они привели в пример три участка из Минска, на которых Тихановская уверенно выиграла. Официальные цифры настойчиво спорят с Тихановской.

Видимо, не все силовики готовы разгонять протестующих: в Жодино бойцы ОМОНа опустили щиты на землю перед протестующими.

23.30

Город Слоним. Здесь тоже столкновения с милицией.

23:28

Снова светошумовые гранаты

Корреспондент Би-би-си сообщает, что видит разрывы светошумовых гранат в районе стелы "Минск- город герой".

Похоже, что есть раненые. Примерно к тому месту, где прозвучали разрывы, приехала скорая.

После 22 часов в центре Минска начались стычки с ОМОНом. Свидетели докладывают о применении светошумовых гранат.

23.11

Вот, что сказала Светлана Тихановская журналистам:

"Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа. Огромное количество людей выходили на митинги, такого в нашей Беларуси никогда не было. Было невероятное количество наблюдателей, не все получилось, но мы старались, как могли. Отдельно хочу поблагодарить избирательные комиссии, которые считали честно, это тоже подвиг. Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. Большое спасибо всем — штабам, волонтерам, всем, кто был рядом. Я считаю, что мы победили, потому что мы победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед".

22.57

Штаб Тихановской подсчитал результаты на трех участках в Минске и заявил о своем лидерстве

"В Минске на участке №51 Октябрьского района за Лукашенко — 394, за Тихановскую — 1226. Участок №70 Первомайского района — за Лукашенко — 686, за Тихановскую — 1023. Участок №37 Первомайского района — за Лукашенко — 297, за Тихановскую — 848", — сказала представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные с участков.

ЦИК же свои последние данные опубликовал полчаса назад. Они считают вот так:

Лукашенко — 81%,

Тихановская — 8%

21.23

Полиция оттеснила людей от посольства Белоруссии в Москве. Голосование на президентских выборах завершилось в 20:00 и многие не успели отдать свой голос. Люди скандировали ”Мы хотим отдать голос", пишет РБК.

21:22

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не нашли нарушений на выборах в Белоруссии, сообщает ТАСС.

21.05

Независимые наблюдатели сообщают, что на некоторых участках в Минске явка может превысить 100%.

20:09

Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента Белоруссии по данным государственного экзит-пола, которые приводит РИА Новости.

Светлана Тихановская получает, предварительно, 6,8% голосов, сообщает Meduza.

17:55

Телеграм-канал ”Мотолько помоги” сообщает, что милиция не пускает людей на площадь Независимости в Минске. Перекрыты подходы и к Октябрьской площади.

Минск Фото: tut.by

16:00

В разных странах граждане Беларуси стоят в очередях, чтобы проголосовать за президента республики, сообщает BBC. В Москве количество желающих проголосовать заметно увеличивается ближе к вечеру.

15:13

В телеграм-каналах распространяется видео, как на избирательном участке № 17 Советского района неизвестная женщина вылезает из окна по лестнице, держа в руках документы. Участок расположен в средней школе № 66.

— Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям, — пояснил TUT.BY председатель комиссии Сергей Мосейкин.

14:36

Колонна спецтехники в Минске

14:35

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами.

Порядка двухсот человек встретили ее криками "Света" и "Молодец!".

14:17

В Минске задержали корреспондентов ”Дождя” Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Представитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

13:12

Александр Лукашенко заявил, что надеется на свою победу на этих выборах, и назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных.

12:55

Глава ЦИК озвучила информацию по данным на 12.00. Явка по стране составила более 54%. "Выборы в стране состоялись", — заявила Лидия Ермошина.

12:52

Въезд в Минск со стороны Боровой.

12:14

ТАСС сообщил о хакерской атаке на государственные ресурсы Белоруссии. Подробнее читайте тут.

12:10

Лукашенко гарантирует, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля. — "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".

11.49

Meduza сообщает, что Лукашенко поручил ”разобраться” с новостным порталом tut.by после статьи о наблюдателях

11:44

Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

10:59

Семь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали ”сутки”, что предъявляют остальным — пока неизвестно. Еще один не выходит на связь.

10:56

А вот люди выстраиваются в очередь на 103-м участке во Фрунзенском районе Минска.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

10:58

Явка на выборах президента на 10.00 составила 45,55%, сообщила Лидия Ермошина. Она также рассказала, что выборы состоялись в Гомельской и Могилевской областях — тут проголосовали более 50% избирателей.

10:47

Это трасса Р28 из Молодечно. Прямо перед МКАД стоит такая машина, пассажиры в ней — в балаклавах.

Вадим Замировский, TUT.BY

10:39

А это очередь на участок в Новой Боровой.

Фото читателя TUT.BY

10:12

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами. Вот что сообщают нам читатели: ”Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса”, ”Очень медленно загружается YouTube”, ”Отваливаются Google-сервисы”, ”За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in”, ”Не открывается сайт Виктора Бабарико”, ”В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже”.

10:05

Голосование в Москве в белорусском посольстве.

Фото читателя TUT.BY

В Киеве в очереди стоит не меньше 30 человек.

Фото читателя TUT.BY

9:29

Вот такую картину можно наблюдать на въезде в Минск со стороны Ждановичей. Фото прислал наш читатель.

9:23

Вот так выглядит очередь из белорусов, которые хотят проголосовать в посольстве в Варшаве:



9:06

Лидия Ермошина предупредила, что в случае образования больших очередей, на участках могут ввести пропускной режим.

Фото читателя TUT.BY

8:38

По данным ЦИК в досрочном голосовании приняли участие 41,7% избирателей. В Гомельской области выборы состоялись — тут проголосовали 54,44%. Могилевская область чуть-чуть не дотянула до 50% порога: за 5 дней тут проголосовали 49,92%.

Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщалось также о задержании наблюдателей. В пятницу в Минске были жесткие задержания участников велопробега солидарности, в субботу история повторилась с автомобилистами.