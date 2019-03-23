ФОТО и ВИДЕО: Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в Лондон и требуют повторного референдума

Сегодняшнюю акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер либеральных демократов Винс Кейбл. А заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что считает повторный референдум "единственным выходом из тупика "Брекзита".

При этом ни глава британских лейбористов Джереми Корбин, ни лидер левого крыла Лейбористской партии Джон Макдоннел на демонстрацию не пришли.

Накануне митинга мэр Лондона Садик Хан, также представляющий оппозиционную партию лейбористов, назвал "Брекзит" "полным и безбожным хаосом" и заявил, что "пройдет маршем в рядах людей изо всех уголков страны с требованием, чтобы последнее слово о "Брекзите" мог сказать британский народ".

Варианты отсрочки "Брекзита"

На следующей неделе должно состояться третье голосование Палаты общин британского парламента по вопросу "Брекзита". При этом ЕС готов предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая.

Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" будет перенесен на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений.

Маг хочет предотвратить "Брекзит" с помощью телепатии

В то же время известный британский маг Ури Геллер опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо к Терезе Мэй с призывом добровольно отказаться от "Брекзита".

"Я физически и очень сильно ощущаю, что большинство британцев не хотят "Брекзита". Я Вас очень люблю, но я не позволю Вам вести Британию в сторону "Брекзита". Как бы я ни восхищался Вами, я телепатически не дам Вам этого сделать, — и поверьте мне, я на это способен", — написал он.