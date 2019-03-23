23.03.2019, 18:51

ФОТО и ВИДЕО: Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в Лондон и требуют повторного референдума

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Deutsche Welle
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ФОТО и ВИДЕО: Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в Лондон и требуют повторного референдума
Reuters

Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в субботу, 23 марта, со всей страны в Лондон, чтобы принять участие в демонстрации с требованием повторного референдума.

Марш протеста начался в Гайд-парке в центре столицы. Отсюда многотысячная толпа, несущая желтые транспаранты с лозунгом "Put it to the People" ("Предоставьте это народу"), двинулась в сторону правительственного квартала в Вестминстере.

AP

Эта демонстрация стала одной из самых крупных в Лондоне за последние годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка 1 млн протестующих. В октябре 2018 года в митингах с аналогичными требованиями участвовали около 700000 человек.


Активисты выступают за "право народа сказать последнее слово"

Сторонники кампании под названием "People`s Vote" ("Народное голосование") хотят добиться проведения повторного референдума по вопросу "Брекзита" и, таким образом, предотвратить выход Соединенного Королевства из состава ЕС.

Сегодняшнюю акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер либеральных демократов Винс Кейбл. А заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что считает повторный референдум "единственным выходом из тупика "Брекзита".

При этом ни глава британских лейбористов Джереми Корбин, ни лидер левого крыла Лейбористской партии Джон Макдоннел на демонстрацию не пришли.

Накануне митинга мэр Лондона Садик Хан, также представляющий оппозиционную партию лейбористов, назвал "Брекзит" "полным и безбожным хаосом" и заявил, что "пройдет маршем в рядах людей изо всех уголков страны с требованием, чтобы последнее слово о "Брекзите" мог сказать британский народ".

Варианты отсрочки "Брекзита"

На следующей неделе должно состояться третье голосование Палаты общин британского парламента по вопросу "Брекзита". При этом ЕС готов предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая.

Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" будет перенесен на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений.

Маг хочет предотвратить "Брекзит" с помощью телепатии

В то же время известный британский маг Ури Геллер опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо к Терезе Мэй с призывом добровольно отказаться от "Брекзита".

"Я физически и очень сильно ощущаю, что большинство британцев не хотят "Брекзита". Я Вас очень люблю, но я не позволю Вам вести Британию в сторону "Брекзита". Как бы я ни восхищался Вами, я телепатически не дам Вам этого сделать, — и поверьте мне, я на это способен", — написал он.

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