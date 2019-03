ФОТО и ВИДЕО: Сотни тысяч противников "Брекзита" съехались в Лондон и требуют повторного референдума

Марш протеста начался в Гайд-парке в центре столицы. Отсюда многотысячная толпа, несущая желтые транспаранты с лозунгом "Put it to the People" ("Предоставьте это народу"), двинулась в сторону правительственного квартала в Вестминстере.



AP

Эта демонстрация стала одной из самых крупных в Лондоне за последние годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка 1 млн протестующих. В октябре 2018 года в митингах с аналогичными требованиями участвовали около 700000 человек.



Активисты выступают за "право народа сказать последнее слово"

Сторонники кампании под названием "People`s Vote" ("Народное голосование") хотят добиться проведения повторного референдума по вопросу "Брекзита" и, таким образом, предотвратить выход Соединенного Королевства из состава ЕС.