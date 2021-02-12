ФОТО и ВИДЕО | "Сложился как карточный домик". Во Владикавказе взорвался супермаркет

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился… Причина не известна", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, охранник супермаркета.

Позднее в Минздраве республики сообщили, что под завалами здания людей не обнаружили. Во время происшествия супермаркет был закрыт, посетителей там не было.

"На данный момент, по данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших", — сказал министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев. Министр уточнил, что обращений о пострадавших от жителей близлежащих домов также не поступало.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что пострадавших в результате взрыва среди прохожих и жильцов соседних к супермаркету домов нет.

По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.

"Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, который привел к полному обрушению здания. Обстоятельства сейчас устанавливаются", — сказал источник.



На место происшествия выехал заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев. В ГУ МЧС региона сообщили, что на месте взрыва работают более 100 человек, однако их число увеличат вдвое.

"На месте работают порядка 120 человек личного состава и 25 единиц техники, приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС. Еще дополнительно 100 человек в ближайшее время прибудут", — сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по региону Александра Хоружия.

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