ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек

Стоящее на якоре приблизительно в километре от берега к югу от Тронхейма судно подало сигнал бедствия и попросило помощи, передает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию, пишет rus.err.ee.

По сообщению морских спасателей, судно начало дрейфовать к земле.





К нему отправили несколько вертолетов и судов, но работы по спасению в районе затруднены из-за погодных условий.

По имеющимся данным, высота волн составляет 8-9 метров.

#Mayday helicopters now shuttle evacuated passengers to shore, 10-15 per trip, from #Norwegian cruise liner Viking Sky. 1300 persons on board. Wave hight: 8-9 meters/25 ft. Ship is listing in high seas. #storm #cruiseship #Norway cc: @joleaneKing pic.twitter.com/cw0fSlmxse