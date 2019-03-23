ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек



Стоящее на якоре приблизительно в километре от берега к югу от Тронхейма судно подало сигнал бедствия и попросило помощи, передает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию, пишет rus.err.ee.

По сообщению морских спасателей, судно начало дрейфовать к земле.



Reuters



К нему отправили несколько вертолетов и судов, но работы по спасению в районе затруднены из-за погодных условий.

По имеющимся данным, высота волн составляет 8-9 метров.



