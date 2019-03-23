ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек(44)
В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.
В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.
Стоящее на якоре приблизительно в километре от берега к югу от Тронхейма судно подало сигнал бедствия и попросило помощи, передает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию, пишет rus.err.ee.
По сообщению морских спасателей, судно начало дрейфовать к земле.
К нему отправили несколько вертолетов и судов, но работы по спасению в районе затруднены из-за погодных условий.
По имеющимся данным, высота волн составляет 8-9 метров.
#Mayday helicopters now shuttle evacuated passengers to shore, 10-15 per trip, from #Norwegian cruise liner Viking Sky. 1300 persons on board. Wave hight: 8-9 meters/25 ft. Ship is listing in high seas. #storm #cruiseship #Norway cc: @joleaneKing pic.twitter.com/cw0fSlmxse— Øyvind Ekelund (@Oyvine) 23 марта 2019 г.
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