ФОТО и ВИДЕО | Протесты в Беларуси: в Минске проходит женская акция солидарности

В Беларуси не прекращаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Сегодня, 29 августа, в Минске проходит женская акция солидарности.
Женщины взяли площадь Победы в кольцо, скандируют "Жыве Беларусь!" и "Трибунал!" сообщает корреспондент DW с места событий. К женской цепи солидарности подъехал ОМОН, появился автозак с красно-зеленым флагом. Несколько женщин попытались выйти на проезжую часть площади, но их вытеснили на тротуары "люди в черном" — сотрудники ОМОНа.
На выезде с площади Победы стоят несколько человек с российскими и государственными белорусскими (красно-зелеными) флагами, а также с георгиевскими ленточками. По словам корреспондента DW, ранее они приехали на автомобилях с российскими номерами.
Колонна демонстрантов, большинство из которых — женщины, по тротуарам движется с площади Победы в сторону Академии наук. На проезжей части их сопровождают автозаки. Позади участников протестной акции идут "люди в чёрном", они буквально наступают на пятки последним демонстрантам, отмечает корреспондент DW.
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