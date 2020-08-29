ФОТО и ВИДЕО | Протесты в Беларуси: в Минске проходит женская акция солидарности

Женщины взяли площадь Победы в кольцо, скандируют "Жыве Беларусь!" и "Трибунал!" сообщает корреспондент DW с места событий. К женской цепи солидарности подъехал ОМОН, появился автозак с красно-зеленым флагом. Несколько женщин попытались выйти на проезжую часть площади, но их вытеснили на тротуары "люди в черном" — сотрудники ОМОНа.

Natalia Fedosenko/TASS

На выезде с площади Победы стоят несколько человек с российскими и государственными белорусскими (красно-зелеными) флагами, а также с георгиевскими ленточками. По словам корреспондента DW, ранее они приехали на автомобилях с российскими номерами.

Колонна демонстрантов, большинство из которых — женщины, по тротуарам движется с площади Победы в сторону Академии наук. На проезжей части их сопровождают автозаки. Позади участников протестной акции идут "люди в чёрном", они буквально наступают на пятки последним демонстрантам, отмечает корреспондент DW.

Natalia Fedosenko/TASS