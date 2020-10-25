ФОТО И ВИДЕО | Протесты в Беларуси: силовики применили в Минске спецсредства. Сообщается о 150 задержанных(282)
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти.
Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.
Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума", передает DW.
Как сообщает РИА Новости, начиная с 10 часов милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр белорусской столицы.
В направлении центра по проспекту Независимости проехала колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины ”Рубеж”, сообщает агентство.
Отмечается, что белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного.
В начале третьего ”Интерфакс” сообщил, что на улицы Минска вышли больше 5 тысяч протестующих, силовики преградили им дорогу в центре города.
Колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть перекрыта грузовиками милиции и водометами, правоохранители выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной.
Митингующие также взялись за руки и начали формировать живую цепь чтобы не допустить задержаний.
Белорусская оппозиция заявляет, что на акцию протеста в Минске в последний день ”народного ультиматума” пришли больше 100 тысяч человек.
Ближе к четырем часам стали поступть о том, что начались задержания участников акции.
Задержания осуществляются как Минске, так и в других городах страны. Об этом сообщает портал Tut.by и сайт правозащитного центра ”Весна”.
По информации правозащитной организации, сотрудники правоохранительных органов на митингах в стране уже задержали 32 человека, два из которых были отпущены.
Как передает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале, на акции протеста в белорусской столице были задержаны два работника СМИ — фотограф ”Комсомольской правды” Святослава Зоркого и фотограф ”Нового часа” Дмитрия Дмитриева. ”Интерфакс”, ссылаясь на своего корреспондента, уточняет, что их задержали рядом с площадью Свободы, они готовились освещать протесты.
Кроме того, протестные акции начались в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Гродно.
По данным ”Радио Свобода — Беларусь”, участников митингов задерживают в Лиде. Одиночные задержания также проходят в Гродно.
В шестом часу вечера сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против протестующих в Минске, подтвердила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает ТАСС.
Спецсредства были применены возле Центрального РУВД по улице Орловской, рассказала Чемоданова. Она подчеркнула, что целью использования спецсредств было пресечение противоправных действий.
Представитель МВД не пояснила, какие именно средства применялись.
Ранее из различных источников сообщалось, что на улице Орловской, расположенной недалеко от резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, были слышны взрывы светошумовых гранат.
В итоге, как отмечает Би-би-си,сегодняшняя акция стала одной из самых массовых за последние два месяца.
Правозащитный центр ”Вясна” сообщает о более чем 150 задержанных. По данным правозащитников, задержания были в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Речице, Борисове, Новополоцке, Лиде и Пинске, пишет TUT.BY.
В свою очередь государственное агентство ”БелТА” сообщило, что участники несанкционированной акции протеста кидали бутылки и камни в здание Центрального РУВД Минска.
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