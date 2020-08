ФОТО и ВИДЕО | Около 150 человек задержаны в Париже при беспорядках после финала Лиги чемпионов

Полиция в Париже в ночь на понедельник, 24 августа, задержала 148 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших после окончания финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в ходе которого немецкий футбольный клуб "Бавария" одержал победу над "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"). В результате беспорядков 16 полицейских получили ранения, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его сведениям, были повреждены витрины в 12 магазинах и около 15 автомобилей.

Агентство AFP сообщает, что около 5000 футбольных фанатов, недовольных поражением французского клуба, собрались около стадиона "Парк де Пренс". В районе произошли столкновения с полицией, стражи порядка применяли слезоточивый газ. Еще одна группа фанатов собралась поблизости от Елисейских полей, откуда позднее поступили сообщения о поджогах автомобилей, разбитых окнах и попытках погромов.

"Пари Сен-Жермен" впервые вышел в финал Лиги чемпионов



"Бавария" играла в финале Лиги чемпионов УЕФА уже в одиннадцатый раз и одержала победу в третий раз после 2001 и 2013 годов, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов, - в шестой раз (также выиграв финал в 1974, 1975 и 1976 годах). "ПСЖ" впервые в истории дошел до решающего матча турнира. Единственный гол встречи, проходившей в Лиссабоне, полузащитник немецкой команды Кингсли Коман забил в ворота французов на 59-й минуте.

The scenes in Paris following the Champions League final 😳 pic.twitter.com/BlrMzPN5Nl — Goal (@goal) August 23, 2020

Police have clashed with PSG fans on the streets of Paris following their win over RB Leipzig, which booked their spot in the Champions League final.#abnghana #angelsports #OneHD pic.twitter.com/1fCusmnv8K — Mr Dandy (@DandyBoy_100) August 19, 2020

LIVE: PSG fans take the streets of Paris following UCL final defeat https://t.co/mOWIj3CLWM via @YouTube — Feel Rad (@fillagainb) August 23, 2020

PSG fans run riot on Paris streets after loss to Bayern Munich in Champions League final https://t.co/ziwJh3Gpvj — Republic (@republic) August 24, 2020

Champions League Final: PSG fans gathering in huge numbers today in the streets of Paris 😬 https://t.co/6IeH78rb4x — Marty Lebel (@MartyCBS) August 23, 2020