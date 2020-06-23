ФОТО и ВИДЕО | Очередное ценное произведение искусства уничтожил горе-реставратор. Вспоминаем другие "жертвы"

Реставратор мебели из испанской Валенсии практически уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо, пишет "Медуза".
К реставратору обратился частный коллекционер, предложивший за 1200 евро почистить полотно, на котором изображена Дева Мария. В ходе работы что-то пошло не так, лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости и две попытки восстановить картинку так ни к чему не привели.
Оригинал — слева. Две попытки восстановить полотно — справа. Ох! ”Эксперты призывают к государственному регулированию после последней неумелой реставрации произведения искусства в Испании: картина ”Непорочное зачатие” Мурильо, как сообщают, очищена реставратором мебели Нью-йоркское издание The Cut назвало получившуюся работу ”Картофельной Мадонной”, а испанские специалисты потребовали ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только профессионалам.
Измененное полотно Мурильо сразу же сравнили с ”пушистым Иисусом” — неудачно отреставрированной фреской Элиаса Гарсиа Мартинеса в одном из храмов в испанском городе Борха. В 2010-2012 годах фреску отреставрировала прихожанка храма Сесилия Хименес.
Если этого вам мало, посмотрите, как реставрируют разные работы в той же Испании и других странах.
A parishioner in El Ranadoiro, Spain recently "restored" a set of 15th century wooden statues by painting them in garish colors. And experts aren't sure they can be restored.
Бесценная религиозная скульптура неудачно отреставрирована школьным учителем. Деревянное резное изображение Святого Георгия находилось в церкви Сан Мигель де Эстелла в Наварре на севере Испании, начиная с XVI века.
Heather Wise de Canadá restauró la cabeza del niño Jesús que fue robada, pero quedó un poco distinta... Debe ser el color pic.twitter.com/sThyX1Xn1M
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