23.06.2020, 19:52

ФОТО и ВИДЕО | Очередное ценное произведение искусства уничтожил горе-реставратор. Вспоминаем другие "жертвы"


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ФОТО и ВИДЕО | Очередное ценное произведение искусства уничтожил горе-реставратор. Вспоминаем другие "жертвы"
Foto: maali omanik

Реставратор мебели из испанской Валенсии практически уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо, пишет "Медуза".

К реставратору обратился частный коллекционер, предложивший за 1200 евро почистить полотно, на котором изображена Дева Мария. В ходе работы что-то пошло не так, лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости и две попытки восстановить картинку так ни к чему не привели.

Оригинал — слева. Две попытки восстановить полотно — справа. Ох! ”Эксперты призывают к государственному регулированию после последней неумелой реставрации произведения искусства в Испании: картина ”Непорочное зачатие” Мурильо, как сообщают, очищена реставратором мебели Нью-йоркское издание The Cut назвало получившуюся работу ”Картофельной Мадонной”, а испанские специалисты потребовали ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только профессионалам.

Измененное полотно Мурильо сразу же сравнили с ”пушистым Иисусом” — неудачно отреставрированной фреской Элиаса Гарсиа Мартинеса в одном из храмов в испанском городе Борха. В 2010-2012 годах фреску отреставрировала прихожанка храма Сесилия Хименес.

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Если этого вам мало, посмотрите, как реставрируют разные работы в той же Испании и других странах.

Прихожанка в Раньядойро, Испания, недавно ”восстановила” группу деревянных скульптур XV века, окрасив их в броские цвета. И эксперты не уверены, что их можно восстановить. Вздох!

Бесценная религиозная скульптура неудачно отреставрирована школьным учителем. Деревянное резное изображение Святого Георгия находилось в церкви Сан Мигель де Эстелла в Наварре на севере Испании, начиная с XVI века.

Хизер Вайс из Канады отреставрировала голову статуи младенца Иисуса, которая была украдена. Получилось не очень похоже… Должно быть из-за цвета.

Замок Окакли Ада, Шиле, Турция. До и после ”реставрации”

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