ФОТО И ВИДЕО | Новейший Боинг-737 "Эфиопских авиалиний" разлетелся на куски. Не выжил никто

Катастрофа произошла в воскресенье в 8:44 утра по местному времени, когда самолет со 149-ю пассажирами и восемью членами экипажа выетел по направлению столицы Кении Найроби, однако через 6 минут после взлета исчез с радаров, сообщает BBC.

Начата официальная поисково-спасательная операция, однако надежды найти кого-то жвым, практически нет, отметил представитель авиакомпании. по его словам, обломки самолета были обнаружены примерно в 50 км от Аддис-Аббебы, рядом с городом Бишофту.

Сообщается, что речь идет о новейшей модели самолета Boeing 737 MAX 8, который поступил в распоряжение Ethiopian Airlines лишь 4 месяца назад.

Премьер-министр ЭФиопии Абий Ахмед известил о ЧП посредством сообщения в своем Twitter, выразив глубокие близким погибших в крушении лайнера людей.

Crowds gather around the site of the Ethiopian Airlines crash. None of the 157 passengers survived, said the airline's CEO https://t.co/bSmH4beZUd (🎬: Reuters) pic.twitter.com/JSBxoQNq0B