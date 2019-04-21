ФОТО и ВИДЕО: На Украине прошли выборы. Новым президентом, по данным экзитпола, становится Зеленский

Он проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он прибыл туда с семьей после молебна по случаю Вербного воскресенья. В заявлении перед журналистами Порошенко напомнил, что год назад Украина начала переговоры с Константинополем о получении томоса, и сегодня у нее уже есть автокефальная церковь. "Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс не был остановлен, чтобы мы не замедлили наших реформ, европейские и евроатлантические реформы", - сказал Порошенко.
По данным Национального экзитпола, во втором туре выборов президента Украины побеждает актер Владимир Зеленский. По состоянию на 18.00 он набрал около 73,2 процента голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 25,3 процента избирателей.
Владимир Зеленский уже прокомментировал первые результаты: "Мы сделали это вместе. Спасибо каждому". Он поблагодарил за поддержку супругу Елену, детей и свою команду. "Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - добавил он, обращаясь к украинскому народу.
Как следует из предварительных данных экзитпола, максимальный результат у Зеленского на востоке - около 87,7 процента, минимальный - на западе (около 57 процента). У Порошенко максимальные цифры – на западе (около 41,3 процента), минимальные - на востоке (около 11,2 процента).
Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что в ближайшее время позвонит своему сопернику Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой. При этом он напомнил о словах премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся". Он добавил, что покинет свой офис, но не политику. Ранее этот девиз Черчилля с его фотографией Порошенко опубликовал в своем Telegram.