ФОТО и ВИДЕО: На Украине прошли выборы. Новым президентом, по данным экзитпола, становится Зеленский

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины утром, передает "Интерфакс-Украина". Он вместе с женой отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота в Киеве. "Сегодня обязательно будет победа украинцев", — заявил Зеленский.

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При этом Владимир Зеленский нарушил тайну голосования, показав бюллетень перед камерами, сообщил телеканал ТСН. В бюллетене Зеленский отметил самого себя. После того, как Зеленский показал бюллетень, он спросил, можно ли это делать. Когда кандидату сообщили о нарушении, он ответил: "Я вам его не показывал".

Нарушение тайны голосования карается штрафом или лишением свободы до трех лет. За аналогичные правонарушения в первом туре украинцы, как правило, получали денежный штраф.

Петр Порошенко в это время молился в одном из киевских храмов на службе, приуроченной к Вербному воскресенью, трансляция службы велась на его странице в Facebook.

Позже проголосовал и сам Порошенко.

