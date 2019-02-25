ФОТО и ВИДЕО | На США обрушились наводнения, оползни, торнадо и снегопады: минимум 5 погибших, около 100 раненых

Большая часть территории США в последние несколько дней страдает от ненастной погоды. В южной половине страны проливные дожди привели к наводнениям и оползням. Повреждены сотни домов. Во многих районах нарушено транспортное сообщение. Без электроснабжения в штатах Кентукки и Западная Вирджиния накануне днем, 24 февраля, остались более 155 тысяч домов. В северной половине зимний шторм "Квиана" обрушил снегопады на Средний Запад и Северо-восток. Закрыты участки многих автотрасс, где произошли многочисленные ДТП, приведших к гибели людей. В аэропортах отменены тысячи авиарейсов.
Более 400 тысяч домов остались без света в штатах Огайо, Пенсильвания, Мичиган и Нью-Йорк. В штатах Теннесси и Арканзас в наводнениях и оползнях погибли по предварительным данным два человека, десятки пострадавших. Как сообщает The Weaher Channel, всего жертвами стихии в этих регионах стали по меньшей мере 5 человек.
На северо-восточные районы американского штата Миссисипи обрушились торнадо. Больше всего пострадал город Колумбус, где были повреждены десятки зданий, возникли проблемы с электроснабжением, передает STORMnews. В результате обрушения одного из домов под обломками погибла 41-летняя местная жительница. Она стала первой жертвой торнадо в этом году. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, сообщает USA Today.
На автотрассе у города Нина в штате Висконсин из-за метели и плохой видимости на скользкой и заснеженной дороге столкнулись более 130 автомобилей. В результате один человек погиб и более 70 получили ранения. По данным полиции, большинство раненых были отпущены из госпиталей в первые часы после госпитализации, однако пятеро пострадавших все еще остаются в медицинских учреждениях.
Наводнения и оползни в штате Теннесси:
KFD engine 11 fell victim to a weekend roadway due to heavy water while responding to a trapped motorist. KFD reminding folks to turn around don’t drown when approaching high water on the roadway. pic.twitter.com/qagwN6Bjm5
We are getting a first look at the early morning slide that has closed Highway 70N in Hawkins County. According to emergency personnel, two vehicles were involved, one person taken to the hospital. pic.twitter.com/aDmjivNTp5