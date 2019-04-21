21.04.2019, 09:13
ФОТО и ВИДЕО: На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов: 160 погибших, почти 400 раненых
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов в отелях и церквях, сообщает Reuters со ссылкой на главу местной больницы.
Число погибших в результате взрывов в Шри-Ланке достигло 160 человек. Еще 368 получили ранения. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает местный телеканал News 1st.
В городе Коломбо погибли 40 человек и 295 ранены, в Баттикалоа – 27 погибших и 73 пострадавших, в Негомбо – 93 погибших.
Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Пока данных об этом нет, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом Игорь Ковалев.
21 апреля в Шри-Ланке прогремели шесть взрывов. Бомбы взорвались в трех католических храмах во время празднования Пасхи и в трех гостиницах.