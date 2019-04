ФОТО и ВИДЕО: На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов: 160 погибших, почти 400 раненых

Число погибших в результате взрывов в Шри-Ланке достигло 160 человек. Еще 368 получили ранения. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает местный телеканал News 1st.



В городе Коломбо погибли 40 человек и 295 ранены, в Баттикалоа – 27 погибших и 73 пострадавших, в Негомбо – 93 погибших.

Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Пока данных об этом нет, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом Игорь Ковалев.

21 апреля в Шри-Ланке прогремели шесть взрывов. Бомбы взорвались в трех католических храмах во время празднования Пасхи и в трех гостиницах.

UPDATE: Death toll rises to more than 100 people after a series of bombings hit churches and luxury hotels in Sri Lanka https://t.co/ti8PB9o5QH pic.twitter.com/6Wdbbe7M5e