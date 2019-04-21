ФОТО и ВИДЕО: На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов: как минимум 160 погибших(36)
В Шри-Ланке произошли уже восемь взрывов в воскресенье, 21 апреля. Об этом в Twitter сообщает AFP.
В Шри-Ланке произошли уже восемь взрывов в воскресенье, 21 апреля. Об этом в Twitter сообщает AFP.
Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.
Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов в Шри-Ланке погибли 185 человек, еще 400 — ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет. Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов.
Шесть взрывов прогремели в Коломбо и его пригороде утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Нападения были совершены практически одновременно. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из группировок.
UPDATE: Death toll rises to more than 100 people after a series of bombings hit churches and luxury hotels in Sri Lanka https://t.co/ti8PB9o5QH pic.twitter.com/6Wdbbe7M5e— Al Jazeera English (@AJEnglish) 21 апреля 2019 г.
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