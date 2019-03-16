ФОТО и ВИДЕО: На мероприятия памяти латышских легионеров в Риге собралось более 1000 человек





Сотрудники полиции рано утром 16 марта установили желтые барьеры у памятника Свободы. Ограждения на площади у памятника устанавливаются в этот день ежегодно, чтобы не допустить физического контакта между сторонниками разных позиций. Кроме того, по данным LETA, c бульвара Аспазияс был эвакуирован припаркованный автомобиль: сегодня там действуют ограничения на парковку.

"Латвийский антинацистский комитет", который планировал проведение акции протеста на Бастионной горке, в субботу утром свое мероприятие отменил. Об этом сообщает LETA. Ранее планировалось, что акция начнется в 9 часов и продлится до 13. Организаторы предполагали, что в ней примут участие около 100 человек.

Утром, в преддверии шествия, возле Церкви Святого Иоанна некая женщина и молодые люди раздавали прохожим брошюры за авторством общества Daugavas vanagi, в которых людей призывают почитать борцов за свободу Латвии и "остерегаться фальсификации латвийской истории", за которую, по словам авторов, несет ответственность европарламентарий Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии).

В брошюре отмечается, что памятные мероприятия 16 марта не имеют связи с нацизмом или фашизмом, а призваны почтить память тех 80 000 латвийцев, которые "погибли только потому, что тоталитарный СССР и нацистская Германия заключили пакт".