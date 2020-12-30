ФОТО и ВИДЕО | Мощный оползень в Норвегии: по меньшей мере пострадали 9 человек, эвакуированы 200

По меньшей мере девять человек получили ранения, но, как сообщается, никто из них серьезно не пострадал.

Несколько больниц Осло приведены в красный уровень готовности. К работе привлечены дополнительные силы врачей.

NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE Foto: FREDRIK HAGEN, EPA

NORWAY-LANDSLIDE/ Foto: NTB SCANPIX, via REUTERS

NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE Foto: FREDRIK HAGEN, EPA

NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE Foto: TERJE BENDIKSBY, EPA