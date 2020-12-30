30.12.2020, 12:55

ФОТО и ВИДЕО | Мощный оползень в Норвегии: по меньшей мере пострадали 9 человек, эвакуированы 200

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NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE
NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDEFoto: FREDRIK HAGEN, EPA

В Норвегии По предварительной информации, порядка 200 людей были эвакуированы из эпицентра.

По меньшей мере девять человек получили ранения, но, как сообщается, никто из них серьезно не пострадал.

Несколько больниц Осло приведены в красный уровень готовности. К работе привлечены дополнительные силы врачей.

NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE Foto: FREDRIK HAGEN, EPA
NORWAY-LANDSLIDE/ Foto: NTB SCANPIX, via REUTERS
NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE Foto: FREDRIK HAGEN, EPA
NORWAY ACCIDENTS LANDSLIDE Foto: TERJE BENDIKSBY, EPA
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