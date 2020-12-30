30.12.2020, 12:55
ФОТО и ВИДЕО | Мощный оползень в Норвегии: по меньшей мере пострадали 9 человек, эвакуированы 200(1)
В Норвегии По предварительной информации, порядка 200 людей были эвакуированы из эпицентра.
В Норвегии По предварительной информации, порядка 200 людей были эвакуированы из эпицентра.
По меньшей мере девять человек получили ранения, но, как сообщается, никто из них серьезно не пострадал.
Несколько больниц Осло приведены в красный уровень готовности. К работе привлечены дополнительные силы врачей.
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