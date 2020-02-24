24.02.2020, 12:54

ФОТО и ВИДЕО | Италия в панике. Из-за эпидемии коронавируса люди опустошили прилавки магазинов


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Многие магазины в Италии в воскресенье подверглись нашествию обеспокоенных ситуацией с коронавирусом покупателей, пишет Euronews.

С самого утра около магазинов собрались местные жители, полные решимости запастись продуктами первой необходимости и встревоженные решением правительства запретить передвижения в и из районов, определенных как "горячие точки".

В воскресенье в Италии три человека погибли в результате заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило 130 человек. Ряд провинций и крупных городов приняли меры по полной изоляции.

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