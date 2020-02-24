ФОТО и ВИДЕО | Италия в панике. Из-за эпидемии коронавируса люди опустошили прилавки магазинов

С самого утра около магазинов собрались местные жители, полные решимости запастись продуктами первой необходимости и встревоженные решением правительства запретить передвижения в и из районов, определенных как "горячие точки".

В воскресенье в Италии три человека погибли в результате заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило 130 человек. Ряд провинций и крупных городов приняли меры по полной изоляции.