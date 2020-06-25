25.06.2020, 19:29
ФОТО И ВИДЕО | Городской автобус упал с виадука в Варшаве. Есть погибшие
Городской автобус упал с виадука в Варшаве, сообщает городская администрация.
Городской автобус упал с виадука в Варшаве, сообщает городская администрация.
"На Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого произошло очень серьезное происшествие. С виадука упал городской автобус", — говорится в сообщении.
В комендатуре Государственной пожарной службы РИА Новости сообщили, что в настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых. "Констатирована смерть двух человек, 27 ранены, состояние шести из них оценивается как тяжелое", — заявили в комендатуре.
На месте работал 21 расчет спасателей, прибыл вертолет медицинской службы.
О причинах аварии пока не сообщается.
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