ФОТО И ВИДЕО | Городской автобус упал с виадука в Варшаве. Есть погибшие

"На Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого произошло очень серьезное происшествие. С виадука упал городской автобус", — говорится в сообщении.

В комендатуре Государственной пожарной службы РИА Новости сообщили, что в настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых. "Констатирована смерть двух человек, 27 ранены, состояние шести из них оценивается как тяжелое", — заявили в комендатуре.

На месте работал 21 расчет спасателей, прибыл вертолет медицинской службы.

О причинах аварии пока не сообщается.